Agathe BÉNARD

Une fois mon Master II Transports - Logistique validé en apprentissage à la Direction Commerciale de Réseau Ferré de France, j'ai travaillé en qualité de Gestionnaire de lignes ferroviaires chez Novatrans, filiale du Groupe Charles André.



Après un an et demi passé dans le transport combiné rail-route, je me tourne aujourd'hui vers l’opérationnel dans l'entreprise ferroviaire Euro Cargo Rail, filiale de DB Schenker.



J'aurai pour mission la planification Pré Op S+1 des moyens humains : Conducteurs et AFR.



Mes compétences :

Relation commerciale

Négociation

Transport ferroviaire

Gestion de projets

Transports de marchandises

Optimisation des flux

Planification Opérationnelle

Arbitrage

Gestion de crise

Gestion de la relation client

Combiné Rail-Route