10 ans d'expérience de développement commercial BtoB dans l'Agroalimentaire tant en France qu'à l'Export, j'ai une approche humaine, franche, et transparente avec mes interlocuteurs.



Je suis reconnu par mes pairs comme un professionnel fiable et enthousiaste.

Ayant eu la chance d'évoluer sur une multitude de secteurs d'activités, j'ai pu diversifier mes compétences et satisfaire ma curiosité !



J'ai évolué dans des startups et des grands groupes, et j'ai pu acquérir la force des 2 modèles.