Agathe BENÂTRE

Suite à l'obtention de mon Master 2 Marketing Chef de Produit, je cherche un poste de chargée de marketing dans les industries de la grande consommation et du luxe.

Passionnée par le marketing et ayant véritablement le goût du produit, c'est avec curiosité et avec soin que je conçois effectuer les missions qui me sont confiées.

Mes compétences s'articulent principalement autour de trois axes : la gestion de projet, la communication et la veille concurrentielle.



Je suis disponible immédiatement, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Travail en équipe

WordPress

SAP

Prezi

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Microsoft Access

HTML

Community management

Adobe Photoshop

Gestion budgétaire

Accueil des clients

Étude de marché

Marketing

Techniques de vente

Gestion de projet

Veille concurrentielle

Communication