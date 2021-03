Thomas HUAUMÉ

Apprenti concepteur et développeur d'applications, j'offre mes services dans le cadre d'un contrat d'un an en alternance qui commencera le 29 mars 2021.



Au cours de 9 années passées en logistique industrielle, mon intérêt pour l'informatique en général, mais surtout pour le développement web, est devenu une passion.



Ce que j'apprends :

- Le développement web et mobile avec Java

- Le web-scrapping avec Python



Ce que je maîtrise :

- La programmation en VBA

- Excel (Et tous les outils de bureautique Microsoft)

- La modélisation 3D sur Sketchup

- SAP Material Management

- L'anglais (TOEIC 785)

- Access

- Les bases du SQL, de PHP et de JavaScript

- HTML / CSS et Bootstrap