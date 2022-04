Agathe Bignon.

Bonjour,



D’un profil plutôt atypique tant dans mon parcours de formation que dans mes expériences professionnelles, je suis au carrefour entre création, marketing stratégique et communication au sens large englobant aussi bien le visuel, le rédactionnel et le relationnel.



De caractère entreprenant, j’accorde une grande importance à la notion de projet global, allant de la réflexion à la mise en place, puis de l’analyse aux perspectives d’évolution. Mon goût pour le travail collaboratif et mon esprit d’équipe me permettent de mener un projet à bien.



Je suis une passionnée de communication, rencontrer l’autre, découvrir, échanger, promouvoir, conseiller, écouter, mettre en lumière un concept, une idée, un service, collaborer sont des maîtres-mots pour moi. Ma sensibilité à l’esthétisme et au détail me permet de m’impliquer efficacement dans un projet « image » et/ ou « technique »..



Les différents postes que j’ai pu occuper auparavant, que ce soit, assistante chef de marché accessoires dans l’univers textile, chargée de communication et RP dans le domaine de la technologie et la construction durable, technico-commerciale dans une agence de création graphique ou bien encore auto-entrepreneur avec des fonctions de conseil en communication et de designer graphique et stylistique, m’ont permis de développer un champs de compétences diverses, d’avoir une vision assez éclectique du fonctionnement de la démarche projet, de côtoyer des personnes aux profils très différents et de m’enrichir d’ une culture variée du monde du travail. Aussi, mon engagement pour un projet associatif tel que le 4L Trophy m’a énormément apporté.



Attirée en priorité par les structures intégrant une notion de créativité et d’innovation comme le textile, la communication ou encore l’économie circulaire, sociale et solidaire, je reste bien évidemment ouverte à toute opportunité. En attendant de retrouver un emploi, je reste active en travaillant sur le développement de projets personnels.



N’hésitez pas à me joindre pour tous renseignements complémentaires, je vous répondrai avec plaisir.



En espérant que mon profil ait retenu votre attention,

Bien cordialement,

Agathe Bignon.



agathebignon@yahoo.fr





Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Marketing