WellPack est un acteur majeur dans le domaine du marketing digital. Notre mission est de proposer, grâce à nos données, des solutions innovantes d’acquisition de nouveaux clients, par le SMS qualifié.



WellPack commercialise ses solutions à travers Wepak, plateforme permettant à ses clients l’envoi instantané et de façon autonome de SMS géociblées et Wedata, solution innovante, fonctionnelle et ergonomique permettant un comptage de données géociblées (SMS, téléphones fixes, emails, télémarketing, adresses postales…) en temps réel.



