Maria MÄKIMATTILA

Je suis un designer produit finlandaise et toujours prête pour des nouveaux challenges créatifs. Ma vision de design est pratique,humain et pure; design qui facilite la vie des gens dans leur quotidien. Grâce aux voyages effectués j’ai pu découvrir différentes cultures qui m’inspirent dans ma création.



En tant que designer industriel, je m’intéresse à des nouvelles possibilités que la technologie et les matériaux peuvent apporter dans un projet. C’est la raison pour laquelle j’ai travaillé précédemment en lien directe avec la production. Pour satisfaire un besoin, pour moi les points essentiels sont de suivre les tendances actuelles, l’utilisation ergonomique et l’esthétisme.