Dominique SCIAMMA

Fort d’un parcours complet au sein d’entreprises internationales où j'ai travaillé le long de la chaîne de la valeur, je mène une triple activité d’enseignant, d’auteur et de consultant NTIC. je suis titulaire d’un DEA d’informatique Théorique, d’une Maîtrise d’Informatique Théorique, et d’une Maîtrise de Mathématiques.



Enseignant, je suis aujourd'hui directeur du département "Design interactif" de Strate Collège Designers, première école française de design, où je suis aussi membre de la commission de Diplôme; j'y enseigne aussi les sciences de la communication.

J'ai aussi enseigné à l’école centrale de Paris ainsi qu’à l’université Paris VII.



Auteur, je participe à la scénarisation et à la réalisation :

+ de CD-ROM grand public (« TINTIN » pour Infogrames, KLEIO pour Larousse)

+ de CD-ROM professionnels (CD-Rom sur l’Euro pour le Conseil de l’ordre des Experts Comptables - Prix Off-Line du Festival de Biarritz 98), Quizz La Poste)

+ de Bandes dessinées de communication pour APM (nominée aux ALPHART du Festival d’Angoulême) avec l'Atelier Sanzot, et Schneider,

+ je suis le co-auteur d’un projet d’un projet de dessin animé avec Pierre CHRISTIN et Jean-Claude MEZIERES (auteurs de VALERIAN) qui a reçu le soutien du projet Européen Media II.



Consultant, j'interviens auprès de Direction Générales d’entreprises pour contribuer à la définition des offres ou des stratégies impliquant les NTIC (Vivendi, Cegetel, CNP, Arval PHH, Medef - Groupes Germe, …).



Concepteur de logiciel, je suis l’auteur de REXPublisher, outil de gestion et de multi-publication de contenu pour le web et autres média, aujourd’hui utilisé par une trentaine d’entreprises dont la Sorbonne, France Télecom, BNP-Paribas, FORCO, Vivendi, et qui vient de recevoir le soutien de l’ANVAR.



Editeur Electronique, j'ai piloté et misen œuvre la stratégie Multimédia du journal « LA TRIBUNE » de 1996 à 1998. Il obtient LE GRAND PRIX ON LINE DU FESTIVAL DE BIARRITZ 1997.



Responsable marketing, j'ai défini la stratégie Multimédia de la SSII EDS France de 1992 à 1995, après avoir créé une équipe de consultants dédiée à la résolution de problèmes dits « très complexes » (intelligence Artificielle et Recherche Opérationnelle).



Expert logiciel, j'ai passé deux années à Singapour, de 1989 à 1991, qui viennent clore 12 années passées au sein du groupe Bull, où j'ai successivement occupé les postes de chercheur en Intelligence Artificielle, de chef de produit, puis de Directeur Marketing de cette même division, avant d’en créer le département « Asie du sud-est ».



Mes compétences :

Auteur

Auteur scénariste

Communication

Conception

Conseil

Créativité

Design

Enseignement

Ergonomie

Formation

Internet

Média

Microsoft Technologies

Multimedia

Nouvelles technologies

NTIC

Scénariste