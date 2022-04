Elsa GROULT

Graphiste depuis plus de cinq ans maintenant, j’ai eu la chance d’exercer dans les secteurs de la communication globale, du packaging, mais aussi de la puériculture et des coffrets cadeaux. À l’aise sur les logiciels, créative, rigoureuse et spontanée, soucieuse de bien faire et de vous satisfaire, je mettrai avec plaisir mes compétences à votre service en espérant que vous apprécierez ma patte mais aussi et surtout mes qualités humaines.



Mes compétences :

Dessin

Adobe Illustrator

Mac OS

Microsoft Word

Graphisme print

Exécution

Création

Chaîne graphique

PC

Adobe InDesign

Packaging

Adobe Photoshop