Christophe CHÉRON

Céquoia édite des solutions intelligentes couvrant l’ensemble du processus de développement des ressources humaines ; du recrutement prédictif à la gestion des talents, en passant par les entretiens professionnels, la GPEC et l’analyse du climat social. Elles sont utilisables par module autonome ou en solution globale.

Nos solutions font continuellement progresser nos clients en les aidant à sélectionner les meilleurs profils, à piloter leurs compétences et à développer leurs talents tout en maintenant un climat favorable au déploiement des énergies.

Contact : ccheron@cequoiahr.com

www.cequoiahr.com



Mon parcours :

« Tout est possible »

Mécanicien auto, entre deux vidanges, je rêvais d’être psychologue ! Je suis sorti major de promo du DEA de psycho du travail une dizaine d’années plus tard.

De mon internat granvillais, je voyais la mer et rêvais de surfer ses tempêtes. J’ai été coureur international en voile. Mes contrats de sponsoring m’ont en outre permis de financer mes études.

Etriqué dans une petite PME à un poste de recruteur, je rêvais d’apaiser des tempêtes sociales dans une structure de plus grande envergure. Trois ans plus tard, j’évoluai dans un groupe industriel de premier plan. Mon premier conflit social dans cette structure qui en était coutumière, ne manquait pas de déchirer tout le monde. J’ai la très grande fierté d’avoir participé à reconstruire la concorde. Aucune autre grève ne se déclara depuis.

De ces expériences, j’en conclus que tout est possible quand on parvient à décrypter ses propres aspirations. Ce qui a inspiré les solutions Céquoia qui permettent aux organisations et à leurs talents de développer tout leur potentiel.



Mes compétences :

Psychologue du travail

GPEC

Prévention des risques psychosociaux

Recrutement

IPRP