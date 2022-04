Agathe BLONDELET

Jeune conservatrice territoriale de bibliothèque, je suis dynamique et j'aime avoir des objectifs, un horizon vers lequel tendre! Travailler en équipe et lui donner du sens et du souffle, viser la lune pour atterrir dans les étoiles, faire de la bibliothèque le lieu de tous et la replacer au coeur des organisations humaines, d'une collectivité ou d'une cité, c'est pour tout cela que j'ai choisi cette voie, apres 10 ans dans la filiere administrative territoriale.



Mes compétences :

Elaboration et suivi budgétaire

Finances et marchés publics

Stratégie de communication

Bibliothèques

Prise de décision

Partenariats média

Management

Relations presse

Politiques publiques locales