Agathe BUREL

Titulaire d'un DUT chimie et d'une licence professionnelle (industries chimiques et pharmaceutiques spécialité chimie en recherche et développement produit) par alternance, je suis, d'une part de nature sociable et ouverte d’esprit, m'intégrant rapidement dans une équipe, et d'autre part, persévérante ce qui me permet d'aller au bout de ce que j'entreprends.



Par ailleurs, le cursus que j'ai pu suivre ainsi que mon expérience professionnelle au sein de la société SGS OGC m'ont permis d'acquérir des compétences en chimie analytique sur de nombreuses manipulations ainsi que des connaissances techniques sur les appareils de la pétrochimie me permettant d’effectuer la mise en place de méthodes, la maintenance, l’étalonnage et la vérification d’appareillages.



Actuellement en poste au sein de la société Estener (fabrication de biocarburant à partir de graisse animale), j'ai eu la chance de mettre en place un laboratoire d'analyse. J'y effectue maintenant les analyses qualités ( ICP, GC, analyseur de soufre, TLF, point éclair, appareils de titration et d'autres) et compile et étudie les résultats grâce à divers tableaux excel mis en place), assure le suivi des appareils en réalisant le plus de maintenance possible ou en échangeant directement avec les fournisseurs. Je réalise également le suivi et la gestion des stocks (commande via le logiciel VIF, manutention,fichier de stock)



De plus je possède des connaissances en communication et en qualité (audit interne,métrologie, étalonnage, vérification) ainsi qu'un niveau d'anglais technique utile lorsqu'il faut étudier des normes internationales.



Mes compétences :

Métrologie

Maintenance

Etalonnage

Audit interne

Pétrochimie

Chimie analytique

Carte de contrôle

Microsoft office

iCap 6000 ( ICP-OES)

Chromatographie en phase gazeuse

Analyse de soufre fluo UV

Analyse de soufre fluo X

Mise en place laboratoire

Gestion de stock

Commande (logiciel VIF)