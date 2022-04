Agathe Caroline WAYACK

Expérience Professionnelle



Informatique

Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point, Access)

Analyse financière : Oracle Financial Analyser, Oracle Financial Prod, Hypérion Financial Reporting, Financial Management Analytics, SAP FI, CO

Comptabilité : Outil de requête, Business Object - Adonix - Impromptu - Magnitude, Normes IFRS et US GAAP

Centres d’intérêts : Chant, Yoga, Marche à pied - Peinture – Fashion Designer (conseil / création)





2013 – 2014 Adjoint au responsable

Maureen Fashion Designer – New-York - USA - CA 70 K$



Mission : Conseiller en business management d’entrepreneur Indépendant

Elaborer la rédaction du business plan pour améliorer le développement

du projet commercial



Réalisation : Profit financier et gain des clients 10%



2011 - 2012 Contrôleur de gestion social

Banque Populaire Caisse d’Epargne IOM Holding - Direction du Pilotage - DSI

Paris – CA 790 102 K€



Mission : Réaliser et analyser le compte de résultat mensuel et les états de synthèse (frais de

personnel et services extérieurs) aux normes IFRS (consolidation) pour la Direction Générale



Réalisation : Automatisation du reporting de frais adressés transversalement aux Directions (Suivi

des frais de déplacements) – Gain de 2 jours

Elaboration des états de gestion commerciaux (encours, production commerciale

de crédits et de collecte et marges commerciales)



2008 - 2010 Contrôleur de gestion du système d’information

Société Générale Asset Management (SGAM) – Société de gestion (S2G) - AMUNDI

Paris La Défense - CA 66 902 K€



Mission :Gérer les frais généraux, la consolidation et les provisions

Suivre et réaliser le budget, le cash flow et les investissements

Participer et établir le budget prévisionnel avec les chefs de projet des moyens

nécessaires aux prestations d’ingénieries

Participer à la mise en place du joint venture SGAM-CAAM

Suivre la saisie des temps, le paramétrage des projets dans l’appli BIP - Actijet

Gérer les commandes des prestataires de la DSI et analyser les factures DSI



Réalisation : Création et mise en place des appli Access pour l’automatisation des frais généraux,

du cash flow et des investissements – Gain de 5 jours

Création et mise à jour des provisions d’un tableau de suivi des Markets Data

(création reprise lors de la joint venture SGAM-CAAM, AMUNDI aujourd’hui)



2007-2008 Comptable Général

DTZ (Sté Immobilière d’entreprises) - Neuilly sur Seine

Préparer la clôture mensuelle et prendre en charge les travaux d’inventaires

Gérer la comptabilité intergroupe, réorganiser et mettre à jour la comptabilité (3 mois)



2006-2007 Comptable Gestion

Diverses missions comptables au sein des grands groupes et institutions

(Marionnaud - Cegedim, HSF Habitat Social France) - Paris



Mission : Gestion de la comptabilité générale, déclarations fiscales et sociales



Réalisation : Clôture Bilan 2006 - Révision des comptes



2006 Chef Comptable

FEDERIS Gestion d’Actifs (Groupe Mederic) - Paris

Mission : Gérer la comptabilité générale, les déclarations fiscales et sociales, le reporting

de combinaison – consolidation, le suivi des OPCVM et la gestion des mandats



Réalisation : Création et mise en place des tableaux de rentabilité

Encadrement d’une comptable



Mes compétences :

Consolidations

International Financial Reporting

Cash Flows

US GAAP

Oracle Financials

Oracle FA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Joint Venture

International Accounting Standards

Cognos Impromptu

Business Objects

business management

budgets

Visual Basic for Applications

SAP FI

SAP CO

Reconciliations

Forecasting

Financial Report Writing

Financial Management

SAP QM CA

Oracle Financial Prod

SAP LES