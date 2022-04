Je m'appelle Agathe Chagnot, j'ai 20 ans et je suis actuellement titulaire d'un BTS Management des unités commerciales. Mon objectif pour cette année scolaire 2014/2015 etait d'intégrer une licence pro commerce/marketing option management des entreprises des services. Apres plusieurs entretiens, j'ai finalement été accepté dans une ecole de commerce de Nantes, ENACOM. Cependant, les recherches d'une entreprise pour m'acceuillir en alternance ont été plus compliqués. Souhaitant me diriger vers les metiers de service, tel que la banque, l'assurance... Je n'ai malheuresement pas trouvé à temps d'entreprise.

Je consacre donc, mon année à travailler, je suis actuellement en CDD au GEVES en tant qu'assistante administrative des ressources humaines.

Mon souhait serait pour la rentrée de septembre 2015 d'integrer une formation licence pro Banque dans la region des pays de loire. Mon but en cette année de césure, est donc de me faire une experience dans le domaine de la banque, assurance ou finance, afin d'accroitre mes chances pour l'année 2015 et de trouver une entreprise qui puisse m'accueillir en alternance l'année prochaine.



Mes compétences :

Conseil

Vente

Management

Marketing

Microsoft Office