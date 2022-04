Fort de 70 cabinets de proximité dans l'hexagone, "MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT"​ propose aux entreprises des solutions globales de recrutement et de conseil R.H.



Je suis chargée de recrutement, spécialisée dans le secteur du tertiaire et de l'industrie au sein du cabinet 'MANPOWER CONSEIL EN RECRUTEMENT" de Bayonne.



Mes missions sont multiples:

- Diffuser des annonces d'emploi

- Effectuer des recherches de candidat sur les réseaux sociaux et CV thèques

- Réceptionner et analyser les candidatures en fonction des postes à pourvoir

- Entretien de sélection des candidats



Vous pouvez me contacter à cette adresse:

agathe.chauvinc@manpower.fr