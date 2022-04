Agathe COLLETTE

Actuellement en poste au sein de l'agence Intermèdes, organisme de voyages culturels haut de gamme, je suis à la recherche de nouvelles expériences afin d’élagir mes connaissances dans le domaine du tourisme.



Mes formations et expériences professionnelles et personnelles, m’ont permis d’acquérir différentes compétences dans ce domaine.



Mes nombreux voyages à l’étranger et la maîtrise de la langue anglaise m’ont aussi beaucoup apporté dans ce milieu professionnel.