Agathe COSTES

Mon parcours éclectique m’a permis d’accumuler une expérience se retrouvant aujourd’hui quotidiennement dans mes prestations.



Le sport en a été l’un des piliers (membre de l'équipe de France de tennis de table de 1994 à 2004) et j’ai conservé de ces années de pratique intensive le goût du travail bien fait.

Mes correspondances dans la presse ont par la suite confirmé ma passion pour l’écriture et aiguisé ma curiosité intellectuelle.

Enfin, l’opportunité d’exercer dans les métiers bancaires m’a considérablement familiarisée avec le style propre aux courriers administratifs.

Trois domaines très différents et qui, pourtant, m’ont apporté des compétences nécessaires à la pratique du métier d'écrivain public.



Je propose mes services d’aide à l’écriture - rédaction et correction - aux professionnels, aux associations et aux particuliers.



Rédaction et correction :

Lettre personnelle, de motivation, CV, courrier administratif, rapport (d'activité, de stage...), compte rendu (séminaire, colloque, réunion...), mémoire, thèse, biographie/récit de vie, poème, etc.



Scripte à France Télévisions pour les grands événements sportifs (Jeux olympiques, Roland Garros...).



Mes compétences :

Rédaction

Biographie

Écriture

Orthographe

Compte rendu

Administratif