Agathe COSTES

Diplômée en ostéopathie Biomécanique de l'école d'Ostéobio « Ecole supérieure de biomécanique appliquée à l'ostéopathie» à Cachan, je cherche à m’intégrer à différentes structures en particulier dans le secteur de Haguenau et Strasbourg : entreprise, clinique, CHU, centre sportif… dans le but d’y effectuer des permanences ostéopathiques.



J'ai effectué durant mon cursus un stage professionnel à Constellium (68) au sein du service santé au travail, tous les vendredi depuis Septembre 2012 et ceux jusqu’à mai 2014. Mes missions ont été :



- prise en charge ostéopathie*

- observation gestes et postures sur poste de travail

- réalisation de Flash info santé « travail sur écran », « manutention », « gestes et postures ».

- Conseils adaptés au poste de travail



*( la Prise en charge du sportif, des pathologies liées au travail comme les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) dont les coûts socio-professionnel sont de plus en plus conséquent = absentéisme, perte d’efficacité pour l’entreprise (remplacement, perte de qualité et de productivité.... )).



Cette prestation permet d'ajouter une compétence supplémentaire au sein d'une entreprise ou d’une équipe médicalisée dans le but de réaliser une prise en charge pluridisciplinaire : en coopération avec le service HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), le CHSCT, le CE pour optimiser la prise en charge des pathologies liées au travail.



Mon implication durant l’année passée, a donné entière satisfaction, révélée par un questionnaire anonyme de retour de satisfaction avec un pourcentage d'amélioration à 98% sur les pathologies fonctionnelles de courtes durées et à 70% des pathologies fonctionnelles de moyennes et longues durées.

Ce stage professionnel se terminera par un rapport de stage mettant en avant les bénéfices d’intégrer un ostéopathe au sein d’une entreprise.





Mes compétences :

Haguenau

Ostéopathie

Troubles musculo squelettiques

Sens de l'accueil

Sport