Agathe COTHEREAU

Éditrice indépendante de décembre 2015 et installée à Nantes, je cherche à diversifier mon secteur d'activités par de nouvelles missions éditoriales ou en lien avec les compétences acquises dans un poste fixe.



En plus de l'édition scolaire en langues vivantes depuis plusieurs années, j'ai un parcours polyvalent : co-fondatrice d'une maison d'édition littéraire à dominante jeunesse à Madrid (Legua editorial, 2006), attachée de presse et traductrice (stages) au Service de Presse et de Communication et au Bureau du livre de l'Ambassade de France en Espagne (2004), rédactrice web au sein du Ministère des affaires extérieures et européennes à Paris (2010), professeur de FLE en entreprises, en école, à particuliers et à la COCEF (Chambre officielle de commerce d'Espagne en France) (2004-2014), professeur des écoles remplaçante au Lycée Français de Madrid (2004-2005), traductrice free-lance (2004-2007).



Mes compétences :

rigueur

Édition

Enseignement

Édition numérique

Pédagogie

Relecture / corrections

Rédaction de contenus web

Normes rédactionnelles

Aptitudes relationnelles

Gestion de projet

Organisation du travail