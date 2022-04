Actuellement, étudiante en Master 2 Information Communication, je souhaite concilier ces deux champs de compétences à mon expérience en informatique pour enrichir mon cursus universitaire et mon parcours professionnel.



Je suis à la recherche d'un stage en communication pour Avril 2015, je m'intéresse plus particulièrement aux projets numériques, internes et touristiques.



Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/agathe-danieli







Mes compétences :

Informatique

Veille

Graphisme

Gestion de l'information

Community Management

Communication

Evénementiel

TIC

Identité numérique

Analyse des besoins

Relations Presse

Gestion de projet

Cahier des charges