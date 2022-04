#Dynamique #Curieuse #Idées



Pourquoi ces trois mots semblent-ils bien me décrire ?



Je suis dynamique, toujours en mouvement, toujours la tête pleine d'idées ! Je suis aussi curieuse et j'aime chercher et comprendre pourquoi les choses fonctionnent ou non !



Mes compétences :

Social Media

WordPress

Mailchimp

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Buffer

Adobe Illustrator