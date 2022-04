Agathe DECARIS

Spécialiste du développement commercial, je vous accompagne pour capter de nouveaux prospects et fidéliser vos clients.



Je combine aussi bien les outils off/traditionnels que les outils on/digitaux pour mettre en place un plan d’actions commerciales ciblées (utilisation de l’emailing, du téléphone, site internet...)



Ce plan s’intègre dans un process de fonctionnement qui a pour but de créer un premier lien et de maintenir cette relation avec le prospect en fonction de l’état d’avancement dans sa démarche d’achat.



Je m’attache à détecter tous signaux d’intérêts du prospect vis-à-vis de votre société afin d’avoir un échange fructueux avec lui. Vous avez ainsi des contacts qualifiés qui vous assurent des opportunités de business.



Pour booster votre chiffre d'affaires, je mets en oeuvre mes compétences commerciales et de marketing opérationnel acquises dans diverses sociétés depuis plus de 10 ans .

J'ai un sens aigu du service client car j'ai été commerciale sur le terrain pendant plus de 4 ans.

Toutes actions mises en place sont élaborées dans un seul objectif, améliorer la performance commerciale de votre société.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Mailing

Prospection commerciale

Prise de rendez vous

Phoning

Téléprospection

Marketing

Marketing relationnel

Emailing

Télémarketing

Inbound marketing