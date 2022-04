Agathe DECOENE

Responsable Développement Ressources Humaines au sein de l'entreprise GTS, spécialiste de la maîtrise du risque sol et de la sécurisation de sites, je suis notamment en charge du recrutement du personnel de l'entreprise.

GTS accompagne les acteurs publics et privés avec des solutions adaptées aux conditions géotechniques.

Filiale du Groupe NGE, premier acteur indépendant de travaux publics en France, GTS est spécialisée dans les travaux géotechniques et de sécurisation : l’amélioration de sol, le confortement et le soutènement, l’injection, les fondations profondes, les travaux d'accès difficiles, le Génie civil spécifique, les travaux fluviaux et maritimes.



Au travers de mon profil, venez découvrir notre site et ainsi consulter régulièrement nos opportunités de carrières en France.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Ressources Humaines

RH