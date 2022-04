Agathe DELPECH DE FRAYSSINET - ORHAN

Designer Textile, je travaille en missions free-lance.

Voici un aperçu de mon offre :

Graphisme et illustrations d'exclusifs.

Conception de visuels, étude de gammes couleurs, prospections matériaux d'aspect.

Conception produit et réalisation de prototype, stylisme photo d'objet.

Gestion de projet, suivi developpements fournisseurs.







Secteurs Design Automobile et Transports;

Textile Maison;

Textile petite enfance;

Edition jeu, édition carterie,...



Mes compétences :

Conception

Créativité

Enfant

Espagnol

Illustration

matériaux

Presse

Textile

Transport