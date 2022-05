Christophe - CAMÉLÉONS RH

Marketing, Couture & Retail, Juniors par Caméléons RH

Recherche URGENTE pour CDI en ile de France :



MARKETING / COMMUNICATION

Pour des Agences Parisiennes, H/F :

CDI :

- Planneur Stratégique 360° (3/5 ans d'exp.) BILINGUE anglais

- Directeur Technologique digital

- DGA RETAIL

- DC Pub BILINGUE anglais

- DA on Senior BILINGUE anglais

- CR ANGLAIS Senior (Pub)

- DA senior 360° (Luxe) BILINGUE anglais

- Directeur Commercial digital BILINGUE anglais

- Directeur de clientèle on Anglais Courant

- Directeur commercial Pub BILINGUE anglais

- Directeur conseil digital H/F anglais courant

- Directeur Conseil BILINGUE Anglais (Pub/360°)

- 1 Trafic création Création Junior (360°)

Mission :

- CR anglais PUB H/F

- 2 Productrices Anglais Bilingue(Pub)

- DirecteurConseil 360° (distrib)

- Développeurs Front Office (Luxe)

- Chef de Projet web Technique BILINGUE anglais

- Directeur commercial (Pub) BILINGUE anglais

- Trafic manger Bilingue Anglais

- Média Community Manager

- UX

Pour des annonceurs Parisiens, H/F :

CDI :

- Directeur de l’innovation BILINGUE anglais

- Directeur eMarketing (LUXE)

- Responsable Marketing

- directeur de la Communication (Ecommerce)

- Directeur Technique Web (Ecommerce)

- Directeur de la Communication (Mode)

- e-MERCHANDING MANAGER (Luxe)

- Directeur Marketing Retail (Cosmétique)

- Directeur Marketing eMOBILE (Luxe)

- Digital manager international (IT)

- Responsable Marketing Opérationnel (Food)

- Chef de Marque (Mode)

- Chef de Marché (Télécom)

- Chef eMarketing Webcontent (Luxe)

- Responsable acquisition (e-Commerce)



Mission :

- Responsable e-Marketing (e-Commerce)

- Chef Marketing opérationnel (Grande-Distrib)

- Chef de Marque (Automobile)

- Chefs de Produits (secteur : divers)



MODE / RETAIL



1/ URGENT, Démarrage de suite pour mission :

- Des Vendeurs H/F (BILINGUE soit Anglais, Mandarin, Russe ou Brésilien)

- Des MECANICIENS MODELES FLOU ET/OU TAILLEUR H/F

- Des PATRONIERS LECTRA MODARIS V6 ou V7 EXPERT H/F

- Des TECHNICIENS PRODUITS KALEDO H/F

- Des DEVELOPPEURS PRODUITS MAILLE & JERSEY H/F

- Des SPECIALISTES MATIERES PAP H/F

- Des STYLISTE PAP LUXE H/F

- Des MODELISTES TAILLEURS H/F

- Des DEVELOPPEURS COMPOSANTS PAP H/F

- Des PROTOTYPISTES / MODELISTE MAROQUINERIE H/F

- Des COUPEURS MODELES H/F

- Des ASSISTANTS DE PRODUCTION H/F

- Des CHARGES d'ORDONNANCEMENT ET DE LANCEMENT H/F

- Des ESSAYEURS/RETOUCHEURS H/F



2/ URGENT, Démarrage de suite pour des CDI :

- Des Vendeurs H/F (BILINGUE soit Anglais, Mandarin, Russe)

- Des PATRONIERS LECTRA MODARIS V6 EXPERT H/F

- Des MECANICIENS MODELES FLOU OU TAILLEUR H/F

- Des MODELISTES LECTRA MODARIS V6 EXPERT H/F

- Des PREMIERES MAINS HAUTE-COUTURE H/F

- Des CHEFS DE PRODUITS H/F



