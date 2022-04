Agathe DERRIEN

Je suis une personne dynamique, responsable, rigoureuse et ambitieuse diplômée d'un Master en Corporate Finance à SKEMA Business School.

Je travaille actuellement en tant que risques analyste chez CACEIS à Luxembourg et recherche un future emploie à partir de janvier 2018.

Mes expériences précédentes en finance étaient en tant que contrôleur de gestion (Lagardère) et Auditeur (PwC).



I am a dynamic, rigorous and ambitious graduate student at SKEMA Business School with a Msc in Corporate Financial Management.

I am currently working as a Risk Analyst in CACEIS Luxembourg.

I am looking for a job in finance, starting from January 2018.

My previous experiences are in financial control (Lagardère) and audit (PWC).



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Communication

Finance

Business

Langues

Relationnel

Stratégie