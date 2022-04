Agathe DHOYER

Assistante de direction au sein de Concept Image Communication, l'agence intervient sur la production multimédia et la communication visuelle. Une démarche marketing communication pour assister les entreprises et les organisations dans le déploiement de leur communication interne et externe à travers des outils opérationnels. Structure à taille humaine, j'assure l'interface entre les clients et les ressources internes, organise les plannings de production (print, vidéo, internet…) et le back office.



Mes compétences :

Assistante de direction

Gestion de projets

Backoffice

Management

Administration du personnel

Communication