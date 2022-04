Agathe DURAND

Professionnelle des ressources humaines, j'évolue depuis 5 ans dans le développement RH, et principalement en domaine industriel

Diplômée d’École de Commerce, je me suis spécialisée dans les ressources humaines afin d'intégrer une fonction coordonnant stratégie de l'entreprise et gestion de son personnel.

Véritable RH de Proximité, j'interviens sur les domaines : Recrutement, Formation (Plan de développement des compétences / veille formation) & Projets RH transversaux



Mes compétences :

Ressources Humaines

Sourcing

Recrutement

GRH

Communication

Gestion de la formation