Agathe FATRAS

Femme d'agriculteur et mère de 4 enfants, je travaille parce que ça me plait. J'aime l'agriculture et le monde agricole. De nombreux défis s'offrent à nous. A travers mes différentes missions, j'ai eu et j'ai la chance de rencontrer des personnes aimant leur métier, passionnantes de part leur expérience et leur capacité à transmettre leurs connaissances, à discuter, à co-construire. J'aime travailler avec et pour les autres. Je crois en l'intelligence collective, au management participatif, à l'attention que l'on porte tant à ses clients qu'à ses collaborateurs. Enfin, j'accorde une importance particulière au fait d'être heureux dans son travail.



Mes compétences :

Animation de formations

Animation de réunions

Marketing

Marketing opérationnel

Agronomie

Logiciel CRM

Services