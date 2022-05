Romain DESANLIS

Fils d'agriculteur exploitant céréalier et viticole dans la Marne, je porte un grand intérêt professionnel au monde de l'agriculture.



Dynamique, rigoureux et disposant d'un esprit d'analyse et de synthèse, j'ai réalisé mes études d'ingénieur par la voie de l'apprentissage en qualité d'analyste financier dans une banque sur le segment des agriculteurs/viticulteurs (2007 à 2009).



J'ai ensuite rejoint la coopérative VIVESCIA (2009 à 2015) en qualité de Responsable des Offres Services. Manager d'une équipe d'experts métier, j'avais également la responsabilité de l'animation et du développement des Outils d'Aide à la Décision.



Je suis aujourd'hui Conseiller d'Entreprises au sein du groupe FDSEA 51. Partenaire des agriculteurs et viticulteurs de mon secteur, mes domaines de conseil sont multiples : économiques, fiscales, sociales ou encore juridiques.



Mes compétences :

Gestion

Esprit d'analyse et de synthèse

Marketing

Agriculture

Finance

Dynamique

Autonomie