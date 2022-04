Buenos dias

Me llamo Agathe Faveris. Soy francesa y vivo desde mas de tres años en Madrid.

Me he licenciado en Artes plásticas (curso mezclando clases de historia de arte y clases mas tecnicas) por la facultad de Aix en Provence (Francia) y tambien una specialisacion en ciencia de la enseñanza lo que me ha permitido, junto con mis practicas enriquecerme y estar en contacto de varios tipos de publico.

El hecho de seguir viviendo en Madrid me conforta en el deseo de encontrar un trabajo que me permete seguir aprendiendo y desarrollar mis calidades artisticas y humanas...Me permeteria de poner tambien por delante mi caracter social sonriente,con don de gente y mis aptitudes lingüísticas. Mis experiencias profesionales que sea en Los Amigos del Prado o en mi ultimo trabajo como dependiente en Moulin Chocolat me permetio renforcar todas estas calidades.

Espero tener la oportunidad de demostrar mis aptitudes...





Je m'appelle Agathe Faveris. Je suis française et je vis depuis plus de trois ans à Madrid.

J' ai obtenu une licence d'Arts Plastiques (cursus contenant des cours d'Histoire de l'Art et d'autres plus techniques) à l'Université d'Aix en Provence ainsi qu'une spécialisation en science de l'enseignement ce qui m'a permis aussi par le bias de stages de m'enrichir et d'être en contact de tout type de personne.

Le fait de vivre à Madrid décuple mon envie de trouver un travail me permettant de mettre en avant mon caractère social, souriant , agréable, et mes aptitudes linguistiques .Mes expériences professionnelles telles qu'à l'Association des Amis du Prado ou à mon dernier poste de vendeuse à Moulin Chocolat me permet de renforcer toutes mes qualités.

J' espère avoir l'opportunité de démontrer mes aptitudes...



Mes compétences :

Serviable

Sociable

trabajadora