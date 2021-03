Céline PARMEGGIANI

Rigoureuse, méthodique et souriante, ces atouts m'ont permis en quelques années de mettre sur pied et de coordonner de nombreux projets associatifs écologiques et culturels. J'ai développé ma capacité à impulser des projets et coordonner une équipe dès l'université au sein d'une l'association, en parallèle à mes études en Arts.



Depuis, en tant que directrice de « Huile de Coude et Matière Grise » et présidente de « Pays'en ville » j'ai accumulé les expériences en montage de projet, en gestion administrative, en management d'équipe et en communication.



Courtoise, dynamique, polyvalente, autonome et force de proposition sont des adjectifs qui qualifient avec justesse mon caractère et mes méthodes de travail. Pourquoi ne pas travailler ensemble ?



Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

Communication et techniques d'animation

Organisation d'évènements

Montage et conduite de projet économique

Force de proposition

Recherche de partenaires

Planification de projet

Gestion budgétaire

Budgétisation

Analyse des besoins

SWOT