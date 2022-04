Elsa CANONNE

Compétitrice dans l'âme, je carbure aux défis et challenges. Une culture de la gagne omniprésente, qui se traduit par de la rigueur, de l'investissement et du dynamisme. Mes orientations professionnelles se tournent vers le monde de l’assistanat de direction (gestion d'entreprise, ressources humaines, management, organisation…). Il s'agit de secteurs qui m'attirent et dans lesquels j'ai acquis des connaissances et compétences tout au long de mes formations et expériences professionnelles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Assistante de direction

Formation professionnelle

Pack office

Organisation du travail