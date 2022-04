Je soutiens actuellement un Master 2 Professionnel en Ingénierie de la Formation d’Adultes à l’Université de Picardie Jules Verne. J'ai dans le cadre de ma formation effectué un stage de fin d’études de 3 mois du 19 Mars 2012 au 8 juin 2012 au CFPPA d'Amiens le Paraclet avec la mission d'analyser les besoins en formation dans le grand amiénois.



Mon expérience professionnelle comme Ingénieur Agronome, comme spécialiste en Aviculture, Provenderie, management organisationnel, coaching et implication du personnel, Ingénieur d’Etudes et Projets, m’a permis d’acquérir rigueur, discrétion, enthousiasme, sens relationnel et organisationnel, qualités que je souhaite pouvoir valoriser au sein d’une équipe.



Les domaines de l’ingénierie de la formation d’adultes tel que Auditeur certification/conseil en formation continue, responsable de formation, élaboration et mise en place des plans de certifications, de formation, des dispositifs de l’offre et de la demande de formation, m’intéressent fortement.



En effet, je me destine au métier de cadre dans un service de formation, et plus particulièrement à l’analyse des besoins de formation, à la conception des actions et des dispositifs de formation, et à la réalisation des études de prospective et des évaluations.



Je souhaite intégrer une équipe de professionnels expérimentés pour participer et contribuer efficacement au travail, cela dans le but de me construire de nouvelles compétences.





Agathe FOKAM.



Mes compétences :

Piloter un programme,Réaliser des tests et essais,

Analyser les besoins du client et définir les obje