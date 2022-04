Agathe FOUILLET

Je suis passionnée de mode, consciencieuse, réactive, dynamique, motivée, ayant le goût d'apprendre et de m'investir pleinement dans mon travail tout en prenant des initiatives. Je possède également d’importantes connaissances en commercialisation. De plus, je pense avoir des qualités relationnelles et analytiques qui me rendent forte de proposition en équipe.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Management

Distribution

Merchandising

Commerce

Mode

Gestion

Actualité Mode

Business games

Organisation d'évènements

Publicité

Gestion de projet

Négociation commerciale

Décoration

Immobilier

Histoire de la mode

Couture