Agathe GILLE (FERRARD)

Diplômée d'école d'ingénieurs et consultante depuis 6 ans, je suis passionnée par le secteur du e-commerce et du Retail.



J'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques web, e-merchandising, click & collect, expérience client, personnalisation du contenu en ligne, cross-selling, approvisionnement et gestion de la marchandise en entrepôt, encaissement et fidélité client, gestion des marges arrière, évolutions IT (Web, lien avec le MDM, PIM)... et j'enrichis ma connaissance transverse de ce secteur avec chacune de mes missions.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Recette Fonctionnelle

SQL developer

Business Object Web intelligence

E-Commerce

E-merchandising

Cross selling

Endeca

Rich Relevance

Projets omnicanal

Projets digitaux

Assistance à maîtrise d'ouvrage