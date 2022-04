Agathe GIROD ROUX

De formation artistique, avec une maitrise des "Arts de la scène" et une spécialisation pour la scénographie, je me suis très vite orientée vers la décoration de cinéma, télévision. J'ai travaillé pendant 4 ans dans ce secteur puis, je suis partie a Shanghai (Chine) par goût du voyage et pour vivre de nouvelles aventures professionnelles. Le dynamisme de cette ville donne une énergie colossale et le sentiment du possible. Alors, j'ai fait ce dont j'ai toujours révé, monter ma propre société de design. En France, j'ai adoré mon métier mais j'avais besoin d'exprimer ma créativité plus clairement. En Chine, j'ai appris du dessin a la vente du produit, en passant par la fabrication, bien sur, la communication, les stratégies, et l'importance du networking, c'était passionnant. Mais, la vie shanghaienne est épuisante, et mon manque de soutien financier a essouflé ma structure. Cette expérience fut l'une des plus significative et enrichissante de mon parcours professionnel. Je vis maintenant en France ou je cherche a integrer une société de design ou d'architecture d'intérieur. Je cherche aussi des photographes afin de continuer le travail de stylisme photo que j'ai commencé en Chine avec Elle Décoration magazine.



Mes compétences :

Production