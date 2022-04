Agathe HASSON

Ma mission consiste à donner du sens au patrimoine de mes clients.



Au sein d'une équipe multidisciplinaire, mon activité s'articule autour de deux facettes, le Conseil en Stratégie Patrimonial et le Conseil en Stratégie d'Investissement.



Dans un contexte économique, fiscal et financier de plus en plus complexe, je construis des préconisations patrimoniales et suggère des solutions d'investissements attractives et adaptées aux choix de vie de mes clients.



Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter par InMail



Mes compétences :

Vente

Finance

Fiscalité

Banque

Conseil

Défiscalisation

Gestion de patrimoine

Négociation commerciale