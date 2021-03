Agathe HITZEL

Ayant débuté ma carrière dans le développement commercial de plateformes culturelles, et après une activité de conseil pour une société d'ingénierie historique spécialisée dans la valorisation du patrimoine des entreprises, jai changé de domaines dactivités en arrivant à Brest lété 2019 pour morienter vers la transition climatique et le développement durable.



Je suis actuellement en poste au sein d'EcoTree, société de gestion forestière bretonne, pour laquelle je gère les partenariats avec des structures telles que des entreprises, EPIC, associations, métropoles ... aussi bien privées et publiques, et de toute taille dans la région Bretagne. Je leur propose dinvestir dans des arbres afin de capter une partie ou la totalité de leurs émissions.



A ce stade de mon expérience professionnelle, je souhaite évoluer dans mon engagement en faveur de l'environnement, et travailler davantage en amont sur les enjeux écologiques.