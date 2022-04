Agathe HOUDMON

8 années d'expérience en digital analytics. J'ai réalisé des missions de conseil dans les secteurs ecommerce, média, institutionnel et banque-assurance.

Actuellement en poste pour la marque Gémo du groupe Eram, je suis responsable de l'analytics, de l'AB testing et du SEO



Mes compétences :

Google analytics (certifiée)

AT Internet (certifiée)

Omniture

Études de marché

Études marketing

Études quantitatives

Digital marketing

Web Analytics

Webmarketing

Tag management system

Google data studio