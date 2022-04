Agathe JAGERSCHMIDT

Conservateur du patrimoine en recherche de poste.



Élève-conservateur du Patrimoine à l'Institut national du Patrimoine de janvier 2013 à fin juin 2014 (promotion Oscar Wilde). Spécialité musées, fonction publique territoriale.



Formation à l'Ecole du Louvre : Diplôme de 1er Cycle (spécialité art grec antique et épigraphie grecque), de Muséologie et de 2eme Cycle (recherche en muséologie).



Expériences professionnelles : au Palais des Beaux-Arts de Lille, au Louvre (Département des antiquités grecques, étrusques et romaines / Service du récolement), à la Bibliothèque nationale de France (Département des monnaies, médailles et antiques), au Musée archéologique de Strasbourg, à la Direction de la culture de Clermont-Ferrand, à l'Ecole française d'Athènes, à l'Ecole du Louvre (chargée de TDO), chez Pierre Bergé & Associés, maison de vente aux enchères.



Domaines de compétence : histoire générale de l'art, antiquité grecque et romaine, histoire des collections, récolement, documentation, gestion des collections.