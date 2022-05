Louise JAGERSCHMIDT

J’ai tout d’abord poursuivit mon intérêt pour l’Art et le dessin en faisant une année de mise à niveau en Art Appliqué. Après cela j’ai pris la décision de me tourner vers l’univers du spectacle et le costume. J’ai fait une année de mise à niveau en couture avant de réaliser mon diplôme des métiers d’art costumier réalisateur. J’ai passé deux ans dans le DMA de La Source où j’ai eu l’opportunité d’acquérir une connaissance historique du costume. Désormais je cherche à mêler ma connaissance technique de la réalisation de costume à mon intérêt pour la création artistique.