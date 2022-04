Agathe JOLICARD

Chef projet communication fiable, j’entends travailler au sein d’une entreprise pour qui l’optimisme, la créativité et le travail d’équipe sont des valeurs importantes. Avec plus de 3 ans d’expérience en marketing et communication, je sais coordonner plusieurs projets simultanément et suis motivée par les défis, d'autant plus quand ils ont une dimension internationale !



Si j'étais...

• un proverbe : qui ne tente rien n'a rien

• une couleur : le jaune (Pantone 102)

• un jeu de société : Cranium



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator