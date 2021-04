Frédéric FRÉDÉRIC LEPAGE

Merci de maccueillir dans votre réseau.

Parfois des actions anodines peuvent enclencher de belles histoires de réussite.



Mon activité principale est la bande dessinée à travers la communication la création d'univers graphique pour mes clients, je fais ça depuis 20 ans maintenant.



Quel est pour le moment votre plus grand défi en communication (que ce soit interne ou externe) ?



Je peux réaliser

- Une BD pour vendre ou expliquer votre savoir-faire avec humour

- Des dessins animés (de quelques minutes) pour présenter votre activité (nouveau depuis 2018)

- Des dessin/illustration pour animer vos publications

- Des sites internet

- Des prospectus

- Des livres

- Des affiches géantes

- Des dessins de presse

- Des fresques murales...

- Décorer des véhicules des camions les parcs d'attractions....

- Illustrer une formation une présentation, un rapport avec humour

- Expliquer des choses complexes en dessin

- Intervenir en milieu scolaire ou en entreprise pour animer une journée ou un séminaire

Tout est faisable





Je sais sortir des sentiers battus... Heu.. Je suis aussi contre la violence envers les sentiers...

Je sais aussi bien faire les gâteaux au chocolat, en fait c'est une recette de ma grand-mère qui mettait du... Heu non rien..., c'est peut-être hors sujet là

http://www.communiquez-par-la-bd.fr





Une vidéo dessinée : https://youtu.be/tR46YavO5qc



Frédéric LEPAGE - Consultant en communication

Le spécialiste de la communication par l'humour et la BD

Un crayon, un ordinateur et des idées, plein d'idées...

Dessinateur BD, Illustrateur, infographiste

http://www.communiquez-par-la-bd.fr

lepage.frederic@gmail.com

06 75 08 98 17



Profil Facebook remplis de dessins

https://www.facebook.com/communication.par.la.BD





Une petite vidéo dessinée ?

Faites pour un client récemment...

un exemple de ce que je peux faire pour votre communication...

(Coût pour 2 mn