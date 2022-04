Agathe JOUTEAU

Actuellement en poste en tant que Styliste Modéliste au sein de l'entreprise Cléon chaussures, je suis en charge de la réalisation des croquis et des dossiers techniques.

En lien avec la partie commerciale, je conçois les plans de collection, et créer de nouvelles lignes de modèles en m'appuyant sur les tendances actuelles, sur notre cahier des charges ainsi que celui de nos clients.

J'assure la conception et le développement des prototypes, réalise les plans techniques des futures semelles.

Je suis, également, en charge de suivre la planification des prototypes et des échantillons en fonction des délais et des approvisionnements matières et semelles.

Curieuse et persévérante, cela m'amène à améliorer et accroître mes connaissances techniques de la chaussure ainsi que la maîtrise des logiciels Photoshop et Illustrator.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Technique