Agathe LABAQUERE

Double diplômée en ingénierie (INSA de Lyon) et finance et stratégie (ESSEC); j'apprécie le monde de l'industrie, qu'il touche l'énergie, ma spécialité, ou d'autres secteurs comme l'industrie pharmaceutique, l'environnement et les domaines d'innovation.



5 stages, réalisés dans cinq pays différents, à des postes distincts, le dernier étant à la direction financière de Vallourec (division Oil&Gas) m'ont permis de mieux comprendre l'industrie en général, d'être polyvalente et d'acquérir des compétences financières et stratégiques solides.



Je travaille depuis 3 ans en audit financier chez KPMG dans le service Energie et évolue presque intégralement sur des dossiers Oil&Gas (deux sociétés françaises cotées), avec des déplacements à l'étranger réguliers.



Je souhaiterais désormais évoluer dans une entreprise (taille variable), dynamique, innovante, avec qui je partage les valeurs, au sein d'une équipe financière, stratégique ou de business développement.







langues parlées:



- Français: langues maternelles

- Anglais: écrit et parlé couramment

- Espagnol: très bon niveau, Diploma de Español como Lengua Extranjera (2007)

- Portugais: niveau intermédiaire



Mes compétences :

Analyse financière

Business

Business development

dynamique

Energie

Polyvalent

RIGOUREUX

Stratégie

Rigueur