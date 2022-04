Agathe LABAUTIÈRE

Forte de 13 ans d'experience dans le Marketing, la Communication et l'Evenementiel, je souhaite changer d'emploi et évoluer dans ma carrière professionnelle. mes compétences sont les suivantes :



Communication

• Définition de la stratégie de Communication :

Plaquette de présentation des entreprises, news letter, brochures, affiches, vœux, goodies…

• Elaboration et gestion du suivi du plan médias :

Création visuelle en collaboration avec agence graphique.

Gestion du budget et élaboration du plan media.

• Responsabilité des relations presse, partenariats et communication on line :

Organisation de conférence de presse : invitation journalistes, communiqué de presse, cocktail.

Développement et mises à jour site Internet, emailing.

Animation, mise en place des partenariats clients et fournisseurs.

Adhésion et suivi des différents programmes des réseaux locaux (CCIP, CDT, CRT, OT…)

• Gestion base de données photo / vidéo

Déplacements sur missions, Prises de vues photo et vidéo, archivage.



Evénementiel

Salon du Bourget, Grand Prix de France de F1, Salon du Tourisme, SIL, Interlev…

• Logistique sol :

Constitution de l’équipe de collaborateurs (Sélection, formation et management)

Mise en place de besoins matériels (locaux, hébergement, uniformes, communication, transports…).

• Lancement de l’évènement :

Invitation des partenaires et clients, animation du cocktail, Mise a disposition du dossier de presse.

• Organisation de Salons, expositions :

Sélection de la participation des entreprises aux salons.

Organisation stand et contact organisateurs.

Gestion des équipes et du matériel sur site. Contacts clients, relance post salon.



Marketing produit

• Création de nouveaux produits touristiques

• Création et développement d’outils commerciaux

Elaboration de documents techniques a fins commerciales.



Achat / Négociation

• Négociation des accords de prix avec les fournisseurs, sélection des fournisseurs et des produits.



Management

• Encadrement direct des équipes de 10 à 80 personnes selon les événements :

Recrutement, formation, administratif, suivi lors de la mission.



Langues

Anglais : courant Espagnol : bonnes notions





Mes compétences :

Organisation

Salon

Wedding

Wedding planner