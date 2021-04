Karen REVEL

Diplômée de l'école MJM Graphic Design, dans la section Graphisme Publicitaire (3 ans) et dans la section Webdesign (1 an), j'ai effectuer mes formations en alternance, 2 ans dans une régie publicitaire, ou j'occupais le poste de graphiste / maquettiste, et 1 an dans une agence, ou j'occupais le poste de webdesigner, j'ai acquis des compétences me permettant aussi bien de répondre aux attentes de projets de communication online (support web) qu'offline (support papier). Je suis établie en tant que graphiste free-lance depuis février 2012.

Je travaille à distance (par mails, vidéo-réunions skype, téléphone) , ou sur place selon la situation géographique.



Mes compétences :

Photoshop

After effects

InDesign et QuarXPress

Illustrator

Dreamweaver

Microsoft office

Html _ Flash _ XML _ CSS_

HTML5 CSS3

Adobe première

Web

Freelance

Webdesigner

Print

Graphiste

Montage vidéo

Adobe Lightroom

Keynote

Microsoft Excel

Microsoft Word

FileZilla

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Maquettage