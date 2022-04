Après quatre années en Amérique du Nord, j’ai décidé de revenir en Europe et je recherche un emploi.



Je souhaiterai travailler dans une grande maison ou chez un créateur indépendant. Je suis très ouverte quant au poste recherché car je possède une formation très éclectique.



Je me suis d’abord formée à la mode en France, où, outre l’apprentissage de la couture et du design, mes études étaient axées sur la culture littéraire et artistique nécessaire à un bon designer.

Puis, je suis partie à Montréal où j’ai entrepris un bachelor gestion et design de mode: j’ai alors reçu une formation en marketing, publicité, communication, photographie de la mode et bien sur toujours en design.

J’ai travaillé en studio de création à New York, Paris ou Montréal, mais aussi dans une boutique de robes de mariées, et en indépendante pour des commandes spéciales de robes. J’ai ainsi pratiqué beaucoup la broderie et le perlage.

J’ai organisé des shootings et défilés pour divers organisations. Récemment, j'ai aussi fait de la retouche photographique pour des packshot dans le domaine de la haute couture.





Pleine de motivation, je suis prête à être mobile, et suis flexible quant au contrat (Freelance,CDD, CDI...),



Je suis disponible pour tout entretien ,



Agathe Lachaud



Mes compétences :

Fashion Week

Commercial Skills

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign