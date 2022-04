Agathe LAROCHE - BOULONGNE

Après une école de de commerce en spécialisation gestion-finance, une expérience de 5 ans en tant que comptable unique, nous avons fait le choix de quitter la région parisienne pour installer notre famille en Bretagne.



Par la suite, j'ai repris une formation : Master 2 "Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information" à l'IMABS de Vannes, suivi d'un cdd de 6 mois en tant que contrôleuse de gestion groupe pour le groupe Doux.



J'ai ensuite passé quelques années à m'occuper de ma famille ; je souhaite maintenant reprendre une activité professionnelle, et recherche un poste de contrôleur de gestion sur la région nantaise, et suis disponible dès à présent.



Mes compétences :

Adaptabilité

Administratif

Anglais

Business

Business Object

Microsoft Navision